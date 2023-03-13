Зайцева Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Зайцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зайцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Зайцевъ Логинъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцевъ Иевъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Василий

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