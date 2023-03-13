Зайцева Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Зайцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зайцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зайцевъ Логинъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцевъ Иевъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Василий