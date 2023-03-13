Зайцева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зайцевъ Григорий
Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зайцевъ Николай
Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зайцевъ Родионъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Иевъ