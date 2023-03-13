Зайцева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зайцевъ Григорий

Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Зайцевъ Николай

Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зайцевъ Родионъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иевъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Иевъ

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