Печерский Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерский Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печерский Алексей

Мать: Печерская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
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