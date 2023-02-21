Печерский Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печерский Алексей
Мать: Печерская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно