Пещерская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пещерская Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1925

Дочь: Сёмочкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поля Ивановна

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пещерский Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склярова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пещерский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пещерский Иван

Смерть
Неизвестно
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