Пещерская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1925
Дочь: Сёмочкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля Ивановна
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Склярова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пещерский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пещерский Иван
Смерть
Неизвестно