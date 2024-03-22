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Куранова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.02.1913 ст.

Дата смерти

24.06.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1913 ст.

Отец: Куранов Иосиф Степанович

Мать: Куранова Анастасия Филипповна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Милькин и Ивана Егоровича Милькина жена Параскева Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
24.06.1913 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от поноса в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-77 файл 10 номер 24
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