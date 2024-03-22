Куранова Евдокия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения18.02.1913 ст.
Дата смерти24.06.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1913 ст.
Отец: Казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Милькин и Ивана Егоровича Милькина жена Параскева Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
24.06.1913 ст.
Умерла от поноса в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-77 файл 10 номер 24