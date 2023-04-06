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Куранова Анастасия Филипповна

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Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Куранов Иосиф Степанович

Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Дочь: Куранова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Степанович

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Милько и Ивана Егоровича Милько жена Параскева Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Степанович

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Милькин и Ивана Егоровича Милькина жена Параскева Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1914 ст.

Сын: Куранов Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Степанович

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Мильнин и села Кривобузанского вдова Екатерина Андреевна Свирепова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-79 файл 23 номер... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1916 ст.

Сын: Куранов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Степанович

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине села Кривобузанского Семен Филиппович Ерошенко и казака Красноярской Станицы Василия Степановича Куранова жена Мария Даниловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1919 ст.

Сын: Куранов Павел Иосифович

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Степанович

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: граждане села Кривобузанского Иосиф Степанович Куранов и его жена Анастасия Филиповна Восприемники: граждане села Кривобузанского Григорий Иванович Ерошенко и Семена Филипповича Ерошенко до... Показать все
Смерть
Неизвестно
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