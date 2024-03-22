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Куранов Матвей Иосифович

Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.08.1914 ст.

Дата смерти

29.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914 ст.

Отец: Куранов Иосиф Степанович

Мать: Куранова Анастасия Филипповна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Мильнин и села Кривобузанского вдова Екатерина Андреевна Свирепова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-79 файл 23 номер... Показать все
Смерть
29.11.1914 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын Матвей от сухотки в возрасте 1.5 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-81 файл 17 номер 37
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