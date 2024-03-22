Куранов Матвей Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.08.1914 ст.
Дата смерти29.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914 ст.
Восприемники: крестьянине деревни Александрии Дмитрий Иосифович Мильнин и села Кривобузанского вдова Екатерина Андреевна Свирепова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-79 файл 23 номер... Показать все
Смерть
29.11.1914 ст.
Умер сын Матвей от сухотки в возрасте 1.5 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-81 файл 17 номер 37