Чаплыгин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.10.1945
Дата смерти16.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.12.1988
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край