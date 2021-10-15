Чаплыгин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгин Александр Михайлович

Место рождения

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.10.1945

Дата смерти

16.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1945

Отец: Чаплыгин Михаил Моисеевич

Мать: Чаплыгина (Карпова) Вера Даниловна

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.12.1988
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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