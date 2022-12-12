Чаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна

Чаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

30.10.1946

Дата смерти

07.05.1991

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946

Отец: Мирошников Федор Денисович

Мать: Мирошникова Полина Арсентьевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаплыгин Александр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.05.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close