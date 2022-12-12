Чаплыгина (Мирошникова) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1946
Дата смерти07.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаплыгин Александр Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.05.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край