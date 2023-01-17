Чаплыгина (Карпова) Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти26.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1945
Сын: Чаплыгин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чаплыгин Михаил Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1987
Мостовской, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край