Чаплыгина (Карпова) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина (Карпова) Вера Даниловна

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Место рождения

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

26.04.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.10.1945

Сын: Чаплыгин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чаплыгин Михаил Моисеевич

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Михаил Моисеевич

Смерть
26.04.1987
Мостовской, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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