Афанасьева Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Петр Косьмин

Рождение ребёнка
1843

Сын: Афанасьев Сергей Петров

Отец ребёнка: Афанасьев Петр Косьмин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афанасьева Елена Петрова

Отец ребёнка: Афанасьев Петр Косьмин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасьева Марья Петрова

Отец ребёнка: Афанасьев Петр Косьмин

Смерть
Неизвестно

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