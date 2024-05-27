Афанасьев Петр Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Петр Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Афанасьев Косьма Иванов сын

Мать: Афанасьева Степанида Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Афанасьев Сергей Петров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афанасьева Елена Петрова

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасьева Марья Петрова

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова

Смерть
Неизвестно

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