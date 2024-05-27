Афанасьев Петр Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Афанасьева Елена Петрова
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасьева Марья Петрова
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Иванова
Смерть
Неизвестно