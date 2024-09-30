Рубцова Анна Матвеевна (Петровна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1901
Дочь: Рубцова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич
Восприемники: 1. Харланов Иван Федорович, казак 2. Земцева Дарья Елисеевна, девица дочь казака
Восприемник
14.03.1906
Мосев Алексей Отец - Мосев Федор Максимович Мать - Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1907
Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно