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Рубцова Анна Матвеевна (Петровна)

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Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Рубцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.01.1901

Дочь: Рубцова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Харланов Иван Федорович, казак 2. Земцева Дарья Елисеевна, девица дочь казака
Восприемник
14.03.1906
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Мосев Алексей Отец - Мосев Федор Максимович Мать - Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Рубцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рубцов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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