Сошнин Семен Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти23.07.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна
Смерть
23.07.1864
Похороны
25.07.1864