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Сошнин Семен Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

23.07.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сошнин Стефан Ерофеевич

Мать: Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сошнин Пимен Семенович

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сошнин Василий Семенович

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сошнин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна

Смерть
23.07.1864
Похороны
25.07.1864

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