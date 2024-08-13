Сошнин Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сошнина) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сошнина) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Сошнин Илларион Андреевич
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1863
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1866
Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна
Смерть
10.01.1885
Похороны
12.01.1885