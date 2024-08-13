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Сошнин Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сошнин Семен Стефанович

Мать: Сошнина (Сошнина) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сошнина) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сошнина) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошнин Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сошнин Назар Андреевич

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Сошнин Илларион Андреевич

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1863

Сын: Сошнин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1866

Сын: Сошнин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Сошнина (Сошнина) Анисья Ивановна

Смерть
10.01.1885
Похороны
12.01.1885

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