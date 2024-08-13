Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Сошнина) Ефросинья Стефановна
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сошнина) Анисья Стефановна
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич