Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Мать: Чеботарева (Черепанцева) Анна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Сошнина) Ефросинья Стефановна

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сошнина) Анисья Стефановна

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сошнин Семен Стефанович

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сошнин Марк Стефанович

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сошнин Егор Стефанович

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сошнин Захар Стефанович

Отец ребёнка: Сошнин Стефан Ерофеевич

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