Чеботарева (Черепанцева) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Черепанцева) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Чеботарев Автоном Комаров Егорович

Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Чеботарева) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Чеботарева) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

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