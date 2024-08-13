Чеботарева (Черепанцева) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Сошнина (Чеботарева) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Чеботарев Автоном Комаров Егорович
Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Чеботарева) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Чеботарева) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Чеботарев Егор Пономарев Антонович