Чеботарев Автоном Комаров Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Автоном Комаров Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Чеботарев Егор Пономарев Антонович

Мать: Чеботарева (Черепанцева) Анна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Чеботарев Андрей Автономович

Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Чеботарев Емельян Автономович

Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чеботарев Лев (Леонтий) Автономович

Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чеботарев Василий Автономович

Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна

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