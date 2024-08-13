Чеботарев Автоном Комаров Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чеботарев Андрей Автономович
Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Чеботарев Емельян Автономович
Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чеботарев Василий Автономович
Мать ребёнка: Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна