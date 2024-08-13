Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чеботарев Андрей Автономович
Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Чеботарев Емельян Автономович
Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Чеботарев Лев (Леонтий) Автономович
Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чеботарев Василий Автономович
Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович