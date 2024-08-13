Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Плаксина) Феодосия Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Чеботарев Андрей Автономович

Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Чеботарев Емельян Автономович

Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чеботарев Лев (Леонтий) Автономович

Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чеботарев Василий Автономович

Отец ребёнка: Чеботарев Автоном Комаров Егорович

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