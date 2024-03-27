Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Михалевич Каспель
Мать: Лива
Рождение ребёнка
05.12.1914
Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич
Рождение ребёнка
14.08.1922
Дочь: Боксер Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич
Рождение ребёнка
05.12.1928
Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
г. Черемхово