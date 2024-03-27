Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Михалевич Каспель

Мать: Лива

Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Михалевич Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич

Рождение ребёнка
14.08.1922

Дочь: Боксер Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич

Рождение ребёнка
05.12.1928

Сын: Михалевич Михаил Ильич

Мать ребёнка: Софья Моисеевна Михалевич

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Моисеевна Михалевич

Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
г. Черемхово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close