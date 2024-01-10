(Вассерман) Лива — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вассерман) Лива

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1872

Сын: Михалевич Хаим

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ревекка

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Рождение ребёнка
1881

Сын: Михалевич Арон

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Исаак Копелевич

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Моисей

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Отец ребёнка: Михалевич Каспель

Смерть
Неизвестно
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