(Вассерман) Лива
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1872
Сын: Михалевич Хаим
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ревекка
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Рождение ребёнка
1881
Сын: Михалевич Арон
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Исаак Копелевич
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Моисей
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)
Отец ребёнка: Михалевич Каспель
Смерть
Неизвестно