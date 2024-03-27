Михалевич Каспель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1872
Сын: Михалевич Хаим
Мать ребёнка: Лива
Рождение ребёнка
1881
Сын: Михалевич Арон
Мать ребёнка: Лива
Рождение ребёнка
1885
Сын: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)
Мать ребёнка: Лива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Исаак Копелевич
Мать ребёнка: Лива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Моисей
Мать ребёнка: Лива
Смерть
Неизвестно