Михалевич Каспель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Каспель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1872

Сын: Михалевич Хаим

Мать ребёнка: Лива

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ревекка

Мать ребёнка: Лива

Рождение ребёнка
1881

Сын: Михалевич Арон

Мать ребёнка: Лива

Рождение ребёнка
1885

Сын: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Мать ребёнка: Лива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Исаак Копелевич

Мать ребёнка: Лива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Моисей

Мать ребёнка: Лива

Смерть
Неизвестно
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