Михалевич Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1872
Дата смерти15.05.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1872
Отец: Михалевич Каспель
Мать: (Вассерман) Лива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалевич) Лея
Мать ребёнка: (Вассерман) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалевич) Пелагея
Мать ребёнка: (Вассерман) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалевич) Инда
Мать ребёнка: (Вассерман) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Прокопий
Мать ребёнка: (Вассерман) Хая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Вассерман) Хая
Смерть
15.05.1939