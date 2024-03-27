Михалевич Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1872

Дата смерти

15.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1872

Отец: Михалевич Каспель

Мать: (Вассерман) Лива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михалевич) Лея

Мать ребёнка: (Вассерман) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михалевич) Пелагея

Мать ребёнка: (Вассерман) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михалевич) Инда

Мать ребёнка: (Вассерман) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Прокопий

Мать ребёнка: (Вассерман) Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вассерман) Хая

Смерть
15.05.1939

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