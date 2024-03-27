(Коган) Софья Моисеевна Михалевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1889
Дата смерти22.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889
Отец: Коган Моисей
Мать: Коган (Чернявская) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1914
Отец ребёнка: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)
Рождение ребёнка
14.08.1922
Рождение ребёнка
10.09.1926
Рождение ребёнка
05.12.1928
Смерть
22.12.1986