(Коган) Софья Моисеевна Михалевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коган) Софья Моисеевна Михалевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1889

Дата смерти

22.12.1986

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889

Отец: Коган Моисей

Мать: Коган (Чернявская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Михалевич Прокопий Ильич

Отец ребёнка: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Рождение ребёнка
14.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Рождение ребёнка
10.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Рождение ребёнка
05.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалевич Илья Копелевич (Прокопьевич)

Смерть
22.12.1986

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