Матвей Фотиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Фотей Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Мавра

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Степан Матвеев

Мать ребёнка: Мавра

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лаврентий Матвеев

Мать ребёнка: Мавра

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1839
Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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