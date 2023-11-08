Матвей Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Фотей Никитин
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1794
Сын: Степан Матвеев
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лаврентий Матвеев
Мать ребёнка: Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839