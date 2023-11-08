Фотей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Матвей Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семион Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1834