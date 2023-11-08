Фотей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Пасынок Андрей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Матвей Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Семион Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1834

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