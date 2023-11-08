Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Фотиев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Степан Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Фотиев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лаврентий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Фотиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Фотиев
Смерть
До 1850