Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра

Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Фотиев

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Степан Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Фотиев

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лаврентий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Фотиев

Курцево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Фотиев

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close