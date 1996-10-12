Штейнмардер (Бандурина) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнмардер (Бандурина) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1918

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1918

Отец: Бандурин Андрей Михайлович

Мать: Бандурина Просковья Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1936

Дочь: Громакова Сталина Адреевна

Отец ребёнка: Киш неизвестно

Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Денисова Эльвина Михайловна

Отец ребёнка: Штейнмардер Михаил Израилевич

Бракосочетание
03.04.1947

Муж: Штейнмардер Михаил Израилевич

Рождение ребёнка
11.11.1955

Сын: Штейнмардер Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Штейнмардер Михаил Израилевич

Рождение ребёнка
03.08.?

Сын: Бандурин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Киш неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киш неизвестно

Смерть
12.10.1996
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