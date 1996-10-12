Штейнмардер (Бандурина) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1918
Дата смерти12.10.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1918
Рождение ребёнка
01.09.1936
Дочь: Громакова Сталина Адреевна
Отец ребёнка: Киш неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Денисова Эльвина Михайловна
Отец ребёнка: Штейнмардер Михаил Израилевич
Бракосочетание
03.04.1947
Рождение ребёнка
11.11.1955
Сын: Штейнмардер Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Штейнмардер Михаил Израилевич
Рождение ребёнка
03.08.?
Сын: Бандурин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Киш неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киш неизвестно
Смерть
12.10.1996