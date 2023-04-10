Киш неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киш неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1936

Дочь: Громакова Сталина Адреевна

Мать ребёнка: Щтейнмардер Нина Андреевна

Рождение ребёнка
03.08.?

Сын: Бандурин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Щтейнмардер Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щтейнмардер Нина Андреевна

Смерть
Неизвестно