Киш неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1936
Дочь: Громакова Сталина Адреевна
Мать ребёнка: Щтейнмардер Нина Андреевна
Рождение ребёнка
03.08.?
Сын: Бандурин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Щтейнмардер Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно