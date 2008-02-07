Штейнмардер Михаил (Мовша-Арон) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнмардер Михаил (Мовша-Арон) Израилевич

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Место рождения

местечко Ковнат Режицкого уезда Витебской области Российской Империи

Дата рождения

02.08.1917

Дата смерти

07.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1917

Отец: Штейнмардер Израил Пинхусович

Мать: Штейнмардер Бейля Азарьевна

местечко Ковнат Режицкого уезда Витебской области Российской Империи
Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Денисова Эльвина Михайловна

Мать ребёнка: Штейнмардер Нина Андреевна

Бракосочетание
03.04.1947

Жена: Штейнмардер Нина Андреевна

Рождение ребёнка
11.11.1955

Сын: Штейнмардер Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Штейнмардер Нина Андреевна

Смерть
07.02.2008
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