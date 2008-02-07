Штейнмардер Михаил (Мовша-Арон) Израилевич
Место рожденияместечко Ковнат Режицкого уезда Витебской области Российской Империи
Дата рождения02.08.1917
Дата смерти07.02.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1917
местечко Ковнат Режицкого уезда Витебской области Российской Империи
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Денисова Эльвина Михайловна
Мать ребёнка: Штейнмардер Нина Андреевна
Бракосочетание
03.04.1947
Рождение ребёнка
11.11.1955
Сын: Штейнмардер Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Штейнмардер Нина Андреевна
Смерть
07.02.2008