Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1927

Дата смерти

03.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: Точилин Петр Андреевич

Мать: Точилина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Чиркина (Точилина) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович

Смерть
03.05.1999

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