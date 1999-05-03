Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1927
Дата смерти03.05.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Отец: Точилин Петр Андреевич
Мать: Точилина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Чиркина (Точилина) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Борзенков Анатолий Михайлович
Смерть
03.05.1999