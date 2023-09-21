Борзенков Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти04.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Чиркина (Точилина) Лариса Александровна
Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна
Смерть
04.11.1993