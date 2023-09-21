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Борзенков Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

04.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Чиркина (Точилина) Лариса Александровна

Мать ребёнка: Борзенкова (Точилина) Клавдия Петровна

Смерть
04.11.1993

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