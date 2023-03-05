Богословская (Шевелева) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шевелев Андрей
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Богословский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.
Дочь: Смирнова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич
28.02.1906 по н.с.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремнева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич
Смерть
1965