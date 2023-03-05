Богословская (Шевелева) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Шевелева) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шевелев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Богословский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич

Селихово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.

Дочь: Смирнова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич

28.02.1906 по н.с.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кремнева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иоанн Алексеевич

Смерть
1965
Селихово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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