село Селихово, село Селихово, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Селихово

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
7225Селихово, с. каз.при рч. Донховке.151568330306Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Селиховская волость
440. Селихово, село бывшее государственное, при речке Домховке, дворов 120, жителей 680, волостное правление (уездный город 15 в), церковь православная, школа, 4 лавки, я Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Селиховская волость
18Селихово-

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
129545Селиховосело56°39'36°49'O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение
28630424101с Селиховосело
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