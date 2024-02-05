Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Титова Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авсенев Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Арина

Смерть
Неизвестно
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