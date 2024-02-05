Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Титова Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авсенев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Смерть
Неизвестно