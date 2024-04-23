Тухлин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухлин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тухлин Александр

Мать ребёнка: Тухлина (Яблонская) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухлина (Яблонская) Нина

Рождение ребёнка
05.02.1963

Сын: Тухлин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Тухлина (Яблонская) Нина

Смерть
Неизвестно

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