Тухлин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1963
Дата смерти26.04.2017
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1963
Отец: Тухлин Николай
Мать: Тухлина (Яблонская) Нина
Рождение ребёнка
19.04.1991
Сын: Тухлин Станислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Тухлина (Шукшина) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
01.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тухлина (Шукшина) Любовь Петровна
Смерть
26.04.2017