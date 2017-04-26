Тухлин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухлин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1963

Дата смерти

26.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1963

Отец: Тухлин Николай

Мать: Тухлина (Яблонская) Нина

Рождение ребёнка
19.04.1991

Сын: Тухлин Станислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Тухлина (Шукшина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
01.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тухлина (Шукшина) Любовь Петровна

Смерть
26.04.2017

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