Тухлина (Яблонская) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухлина (Яблонская) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тухлин Александр

Отец ребёнка: Тухлин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухлин Николай

Рождение ребёнка
05.02.1963

Сын: Тухлин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тухлин Николай

Смерть
Неизвестно

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