Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Морозов Павел Илларионович

Мать: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапчук Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапчук Николай Иванович

Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапчук Алексей Иванович

Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Остапчук Семен Иванович

Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович

Рождение ребёнка
31.01.1966

Дочь: Овсянникова (Остапчук) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович

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