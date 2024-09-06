Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения1926
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапчук Николай Иванович
Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапчук Алексей Иванович
Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович
Рождение ребёнка
31.01.1966
Дочь: Овсянникова (Остапчук) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Остапчук Иван Тихонович