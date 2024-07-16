Остапчук Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Остапчук) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Остапчук) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапчук Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Остапчук) Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапчук Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область