Остапчук Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОстапчук Николай Иванович

Остапчук Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остапчук Иван Тихонович

Мать: Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Остапчук) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Остапчук) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапчук Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Остапчук) Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапчук Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.