Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Комлева Евдокия Кузьминична

Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Рождение ребёнка
1927

Сын: Морозов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Морозова) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шумкина (Морозова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1931
Рождение ребёнка
1939

Сын: Морозов Петр Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно

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