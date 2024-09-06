Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Морозова) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шумкина (Морозова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1931
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Морозов Павел Илларионович
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно