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Морозов Павел Илларионович

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Морозов Илларион Алексеевич

Мать: Морозова Евфалия Ивановна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Рождение ребёнка
1927

Сын: Морозов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Морозова) Раиса Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шумкина (Морозова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1931
Рождение ребёнка
1939

Сын: Морозов Петр Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
1958
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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