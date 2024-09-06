Морозов Павел Илларионович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Остапчук (Морозова) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Предположительно у нее церковные книги Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1928
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Морозова) Раиса Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шумкина (Морозова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг Дата из похозяйственной книги за 1949-1951гг 1931
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Морозова (Комлева) Пелагея Григорьевна
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
1958