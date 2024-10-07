Романов Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Лаврентий Егорович
Мать: Романова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Романова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Романова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна
Смерть
Неизвестно