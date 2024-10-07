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Романов Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лаврентий Егорович

Мать: Романова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Матрена Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Романова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Романов Степан Иванович

Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Романова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Романов Артем Иванович

Мать ребёнка: Романова Матрена Савельевна

Смерть
Неизвестно

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