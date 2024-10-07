Романова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Егорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Романов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Романов Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Егорович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Романова) Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Егорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Романова) Матрена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Егорович

Смерть
Неизвестно

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