Романова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Романов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Романов Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Романова) Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Романова) Матрена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Егорович
Смерть
Неизвестно