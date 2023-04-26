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Шмелёв Афонасий

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Никанор Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шмелёв Терентий Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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