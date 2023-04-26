Шмелёв Терентий Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёв Терентий Афонасьев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шмелёв Афонасий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Терентьева

Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шмелёв Василий Терентьев

Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Терентьева

Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
В ополчении. Неворотившийся
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
57
Смерть
Неизвестно

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