Шмелёв Терентий Афонасьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шмелёв Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Терентьева
Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Терентьева
Мать ребёнка: Шмелёва Степанида Иванова
Военная служба
1855
В ополчении. Неворотившийся
Место жительства
1858
57
Смерть
Неизвестно