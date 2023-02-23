Шмелёва Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Терентьева

Отец ребёнка: Шмелёв Терентий Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шмелёв Василий Терентьев

Отец ребёнка: Шмелёв Терентий Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Давыдова Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Шмелёв Терентий Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Терентьева

Отец ребёнка: Шмелёв Терентий Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
57
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Терентий Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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