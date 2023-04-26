Никанор Афонасьев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шмелёв Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шмелёв Климентий Никаноров
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья Никанорова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фёкла Никанорова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Смерть
1857
Место жительства
1858
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