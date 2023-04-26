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Никанор Афонасьев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шмелёв Афонасий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шмелёв Климентий Никаноров

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья Никанорова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фёкла Никанорова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1857
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
57

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