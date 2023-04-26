Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти26.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Афонасьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шмелёв Климентий Никаноров
Отец ребёнка: Никанор Афонасьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Афонасьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фёкла Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Афонасьев
Место жительства
1858
57
Смерть
26.01.1868