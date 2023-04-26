Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

26.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Афонасьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шмелёв Климентий Никаноров

Отец ребёнка: Никанор Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фёкла Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Афонасьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
57
Смерть
26.01.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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